韓國女星克拉拉一出道便以天使臉孔、火辣身材打開知名度，也因此有了「亞洲第一美」的封號。近日克拉拉為宣傳新電影並開拍新作品而前往大陸，期間也收到時尚雜誌邀請登上新一期的封面，大展曼妙曲線，吸引大批粉絲的留言按讚。

克拉拉(Clara/李成敏)於2004年自網路美女照片競賽中獲得第一名後，逐漸在網路上累積人氣，後來也進入演藝圈，陸續在《童顏美女》、《拜託了，機長》、《急診男女》、《大力女子都奉順》等電視劇中露面，2016年開始轉向大陸發展也在《情聖》、《胖子行動隊》、《沉默的證人》等電影中獲得不錯的成績，粉絲遍及大陸各地人氣迅速攀升。

克拉拉近日除了忙著趕拍新戲外，也為了即將在明年1月上檔的賀歲電影《大紅包》積極宣傳，並登上大陸時尚雜誌的封面。在一系列公開的照片中，克拉拉不僅穿上貼身潑墨洋裝大展凹凸有致的身材外，其中一套長髮飄逸的造型看起來像是沒穿一樣，性感的鎖骨及雪肌事業線若影若現，加上嫵媚的眼神，電得網友直噴鼻血。

克拉拉在電影《大紅包》中，將飾演性感火辣的女演員Ellie，與男主角包貝爾有多場搞笑又精彩的對手戲，讓人相當期待。