23歲大陸女星關曉彤靠甜美外貌及清純氣質受封「國民閨女」，身高173cm的她光靠一雙霸屏大長腿就圈粉無數。近日她的工作室在個人社交平台上發出一組照片，這是她三度登上時尚雜誌《紅秀GRAZIA》封面，她大膽化上貓系眼妝詮釋都市摩登風格，並抱著一隻小黑貓入鏡，讓粉絲們看了又驚又喜。

在髮型上，關曉彤貼頭造型看起來超性格，穿搭則以中空穿法混搭長版衛衣及黑色迷你裙，大秀纖腰，美腿也一覽無遺，一改過去的清純優雅風，新造型大走個性路線，展現酷帥的一面成為吸睛亮點。

對於關曉彤釋出的新造型，粉絲們眼睛為之一亮，紛紛直呼：「好立體的五官，好好看，今天是個顏粉」、「戲路很寬的一個難得的好演員」、「時尚表現力越來越棒」、「曉彤又拍出新風格了」、「我愛的曉彤美照」、「滿屏的大長腿我愛了」等。

關曉彤以一頭野生髮際線造型出場，貼頭的髮絲看起來超性格。（圖／摘自微博@关晓彤工作室）

關曉彤出生於藝術世家，4歲就以電視劇《煙海沉浮》出道，父親是影視演員關少曾，祖父是北京琴書大師關學曾，是家世相當顯赫的女明星，近年她更積極進軍綜藝節目圈，陸續在《王牌對王牌第五季》及《奔跑吧第八季》都尬上一角。

關曉彤以中空穿法混搭長版衛衣及黑色迷你裙，大秀緊緻的纖腰。（圖／摘自微博@关晓彤工作室）

關曉彤三登時尚雜誌《紅秀GRAZIA》封面，她大膽化上貓系眼妝詮釋都市摩登風格。（圖／摘自微博@关晓彤工作室）