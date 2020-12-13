32歲大陸女星倪妮以高級臉及清新脫俗的氣質走紅，舉手投足都散發名媛氣場。近日，倪妮在個人微博送上福利美照，大方曝光一組惹火的沙發寫真，胸前的上衣在領口處大開，養眼畫面令人想入非非。

照片中，倪妮留著一頭俐落清爽的短髮，僅化上淡妝就入鏡，她身穿純白色交叉款上衣，下半身搭配有皺摺設計的包臀裙，慵懶地躺在沙發上拍意境照，先以側躺角度秀出曼妙的美腿曲線，開衩直逼腿根的辣度完美襯托她纖瘦的身材，隨後更以上帝視角拍攝，正面秀出火辣深V，凹凸有致的曲線令人看了相當害羞。

倪妮留著一頭俐落清爽的短髮，僅化上淡妝就入鏡。（圖／摘自微博@倪妮V）

倪妮擁有170cm高挑身型和姣好比例，她過去在張藝謀執導的電影《金陵十三釵》中飾演「玉墨」一角引發關注，高雅氣質更與女神舒淇齊名，被譽為氣質脫俗的「人間GUCCI」、「冷白系美人」，深受廣大粉絲喜愛。

倪妮被譽為氣質脫俗的「人間GUCCI」、「冷白系美人」。（圖／摘自微博@倪妮V）

除了發出一系列美照寵粉，倪妮也寫下：「喜歡，超級！​​」表達自己的喜愛，粉絲們看了也被電暈紛紛回應：「寶貝好好看」、「啊啊啊美死了」、「太有質感的一組照片了」、「美膩」、「過來親一下姐姐」、「太絕了我哭」等。

32歲大陸女星倪妮以高級臉及清新脫俗的氣質走紅，舉手投足都散發名媛氣場。（圖／摘自微博@倪妮V）