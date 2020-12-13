耶誕節前夕各家美妝都陸續推出絕美彩妝新品，不但顏色美到讓人一眼愛上，數量限定更是讓人理智線斷裂，每款都好想要擁有！以下5大品牌今年秋冬的新品真的太美，無論是買來自己收藏或耶誕交換禮物都很適合！

▍1.SUQQU英國耶誕節限定彩妝

SUQQU今年「英國耶誕節限定彩妝」延續「綾羅錦繍」主題，顯現出英倫風情的華麗感，比起日本耶誕限定的低調、曖曖內含光，SUQQU英國耶誕限定更強調年末派對的振奮感，利用英倫玫瑰的粉紅、粉紫強調眼神、雙唇的曖昧感。

SUQQU英國聖誕節限定彩妝包含兩款眼影盤、6色頰彩盤、兩款唇彩。（邱映慈攝）

「晶采淨妍6色頰彩盤」如同英倫街頭的風衣或格紋外套的焦糖色調，帶出肌膚上的自然氣質，添加杏仁油、玫瑰果油、榛果油、葡萄籽油等4種植物保養油，恰好濕潤質地更貼膚持久，質地如喀什米爾羊絨手感溫潤，更顯SUQQU英國版如貴族文化薰陶下的優雅內涵。

SUQQU晶采淨妍6色頰彩盤#102手部試色。（邱映慈攝）

MODEL示範SUQQU晶采立體眼彩盤#135惹包。（邱映慈攝）

SUQQU晶采立體眼彩盤#135惹包手部試色。（邱映慈攝）

SUQQU晶采立體眼彩盤#136恋編手部試色。（邱映慈攝）

SUQQU晶采柔艷唇釉霧光#102桃留、#103繍花手部試色。（邱映慈攝）

▍2.3INA全新耶誕限量許願星盒 X FUN肆玩色唇膏

為歡慶繽紛耶誕，3INA將缺貨近半年、甫開賣就秒殺，被網友評為人間最美薑餅色的三款「FUN肆玩色唇膏」強勢回歸！更全新推出以耶誕浪漫星空為主軸，限量三款許願星盒「FUN肆玩色唇盒#Stars冰藍星空、#Pink Stars黑色耶誕、#Ray霓虹閃電」，將冬日璀璨星空刻畫在唇盒，宛如耶誕樹上最耀眼的星芒、讓妳隨時補妝都潮度破表！

人間最美薑餅色的三款「FUN肆玩色唇膏」搭配限量三款許願星盒強勢回歸！（邱映慈攝）

經典三款爆賣秒殺回歸色，更被網友評為最適合冬日的甜美薑餅色：「#114栗子楓糖薑餅」完美融和帶土的烤栗子和紅棕楓糖色調，薄擦自然有氣色，厚擦女人味破表、顯白無極限；「#584烤糖蜂蜜薑餅」奶油烤糖加上肉桂蜂蜜的黃金比例，搭配光澤水亮質地，一抹氣質噴發、甜美可人；「#240紅玉赤茶薑餅」仙氣紅茶玫瑰色，溫柔無害指數滿分，歲末跑趴、斬男無敵！

MODEL示範經典三款爆賣秒殺回歸色。（邱映慈攝）

▍3.心機彩妝秋冬限定糖霜色眼影

2020年秋冬心機彩妝玩心大發，以糖霜為靈感，再次推出全新心機星魅咖啡特調眼影「限定糖霜色」，延續先前自然放大雙眼的特色，並以3款甜點特色為其命名，分別為BR601藍莓甜甜圈、BE302蔓越莓蛋糕及BR703栗子棉花糖：BR601以藍莓糖漿裝飾，具可愛神祕感的獨角獸迷幻魅力；BE302蔓越莓蛋糕宛如杯子蛋糕，於雙眸抹上甜美鮮奶油花瓣；BR703栗子棉花糖則以棉花糖巧克力夾心餅為靈感，於仔細烘烤好的酥脆餅乾上，加上栗子棉花糖增添復古風味。

全新心機星魅咖啡特調眼影「限定糖霜色」。（邱映慈攝）

MODEL示範主打色 #BR601藍莓甜甜圈。（邱映慈攝）

▍4.NARS金燦時刻限量迷你禮盒

NARS「金燦時刻」系列將NARS經典熱銷產品，繫上金、銀、紅色打造成迷你精緻的絕美鏡面限定包裝，成為點綴耶誕樹的放閃亮點，與閨蜜歡慶交換禮物的金燦時刻，千元以內就能驚豔全場！

NARS將經典熱銷產品打造成迷你精緻的絕美鏡面限定包裝。（圖／品牌提供）

「迷你經典唇彩禮盒」含兩支色號實用的迷你絕對經典唇膏，送唇彩控絕不出錯；「迷你經典唇頰禮盒」含腮紅#DOLCE VITA 乾燥玫瑰色、唇膏#TOLEDE 玫瑰豆沙色，一組即可完成好氣色偽素顏；「迷你修容禮盒」含修容盤#LAGUNA性感暖銅色、嫩唇膏 #LAGUNA性感暖銅色，健康膚色的女生必備。