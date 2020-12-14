南韓知名網路辣模申才恩(신재은 /Zenny)，以天使臉蛋、魔鬼身材在網路上吸引超過214萬人追蹤。近日她在個人社群平台上曬出一系列穿搭辣照，令網友看得直噴鼻血。

申才恩雖然已在2019年升格為人妻，但私下的穿著風格依然火辣。日前她先在IG上曬出準備外出用餐的私服穿搭，並擺出各種性感的姿勢，詢問網友喜歡哪一張照片。只見她穿著一件綠色貼身長版洋裝，胸口鏤空的設計使飽滿半球完整呈現，加上凹凸有致的身材曲線，讓網友看得直呼「受不了」。

申才恩過幾日又曬出多張穿搭，以小香風針織外套內搭黑色超激短裙展現氣質女人味，但她疑似想秀出黑色絲襪搭配毛靴的性感穿搭，特別在車子裡蜷曲秀出惹火美腿，令網友再度暴動紛紛留言「焦點一直無法集中在她的鞋上」、「太性感了」。

申才恩過去憑著甜美外表、豐滿上圍及不科學的腰臀曲線，受到不少服飾品牌的青睞成為御用模特兒，她還曾多次登上成人雜誌《MAXIM》的封面，並在「MISS MAXIM」選美活動中票選為最性感的封面女郎，並開始拍攝廣告，逐漸打開知名度。