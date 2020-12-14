美國24歲新生代超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid），以空靈厭世顏與175cm高䠷身材紅遍全球。日前她為了幫設計師好友與精品品牌Marc Jacobs共同創立的潮流服飾品牌「heavn」作宣傳，特別換上多套造型，甚至遭好友公開「上空」側拍辣照，令網友看得臉紅心跳。

貝拉哈蒂德日前為了支持好友Ava的作品，在疫情期間特別前往好友家中試穿該品牌的服飾，並拍攝照片。貝拉哈蒂德於個人IG公開的照片中，她以復古的編髮造型搭配粉色襯衫與藍色工作褲，襯衫鈕扣只扣一顆，大秀飽滿半球及腹肌線條，吸引超過59萬人按讚。

Ava隨後也在個人社交平台上PO出多張當天的側拍照，除了貝拉哈蒂德公開過的粉色襯衫造型外，最後一張照片中貝拉竟「全裸」上陣，僅用包包遮住重要部位，凹凸有致的身材曲線一覽無遺。

網友看到後忍不住留言「感覺拍攝那天一定很好玩」、「貝拉的身材太絕了」、「想不到Ava的照片裡藏有彩蛋」、「太喜歡這組照片了」、「光側拍照就超好看的」成功製造話題。