大陸女星古力娜扎以甜美精緻的長相成為時尚圈的寵兒，出道早期就被稱為「新疆維納斯」及「北影校花」，是戲約不斷的女神之一。先前，娜扎以沖天炮造型登上大陸版《NYLON》（尼龍深圳青年）雜誌成為封面人物，展現復古靈動的百變風格。

照片中娜扎綁上一頭超高沖天炮，先選穿一套黑色平口緊身裙，巧秒讓厚實的泰迪熊外套隨性滑落，讓鎖骨線及直角肩一覽無遺，更有貼身的紅色拉鍊設計上衣，最後則是一套露出香肩的雙邊挖肩禮服，黑黃配色十分前衛，S曲線讓畫面看起來格外養眼。

今年28歲的娜扎出道多年，過去以古裝劇《軒轅劍之天之痕》中小雪一角一炮而紅，姣好的高顏值讓她與迪麗熱巴、佟麗婭、熱依扎並列「新疆4美」。近期她更接下新劇《無與倫比的美麗》，將大膽挑戰職場女強人角色，令粉絲們大呼期待。

娜扎綁上一頭超高沖天炮拍寫真。（圖／摘自微博@娜扎工作室 ）

娜扎在這組寫真中呈現煥然一新的視覺體驗，讓粉絲們看了紛紛狂讚：「不斷努力突破自己的演員扎」、「我家美娜什麼造型都美美的」、「美娜同學時尚氣質超然」、「超酷姐姐」、「期待你每一個角色的突破」。

娜扎展現S曲線讓畫面看起來格外養眼。（圖／摘自微博@娜扎工作室 ）