「蘋果教父」史蒂夫賈伯斯9年前因癌症逝世,他現年22歲的女兒伊芙賈伯斯(Eve Jobs)因精緻臉蛋及甜美五官備受關注,近日伊芙賈伯斯先是登上知名彩妝廣告大放異彩,之後又在個人IG發出火辣薄紗寫真,亮眼模樣被譽為下一個時尚界新星。

伊芙賈伯斯在IG曬出一張穿著白色透膚薄紗的照片,她發揮小心機內搭黑色細肩帶連體衣,讓細緻貼膚的布料順著身體曲線垂落,若隱若現展現內在美,清純的氣質吸睛破表。

先前,伊芙賈伯斯為美妝品牌Glossier首次出鏡拍攝廣告,以超強的時尚表現力獲得不少好評,除了發出入浴辣照,她也在貼文中傳達感謝的心情:「Biggest thanks to Emily Weiss & everyone at Glossier!」處女作一出立刻引發熱議。

伊芙賈伯斯除了以天生的仙氣圈粉無數,更曾拿下世界級馬術比賽「漢普頓經典馬展」第一名,智慧與美貌的結合讓她深受眾多粉絲愛戴,目前在IG上已吸引超過19萬位追蹤者。