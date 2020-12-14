「蘋果教父」史蒂夫賈伯斯9年前因癌症逝世，他現年22歲的女兒伊芙賈伯斯（Eve Jobs）因精緻臉蛋及甜美五官備受關注，近日伊芙賈伯斯先是登上知名彩妝廣告大放異彩，之後又在個人IG發出火辣薄紗寫真，亮眼模樣被譽為下一個時尚界新星。
伊芙賈伯斯在IG曬出一張穿著白色透膚薄紗的照片，她發揮小心機內搭黑色細肩帶連體衣，讓細緻貼膚的布料順著身體曲線垂落，若隱若現展現內在美，清純的氣質吸睛破表。
先前，伊芙賈伯斯為美妝品牌Glossier首次出鏡拍攝廣告，以超強的時尚表現力獲得不少好評，除了發出入浴辣照，她也在貼文中傳達感謝的心情：「Biggest thanks to Emily Weiss & everyone at Glossier!」處女作一出立刻引發熱議。
伊芙賈伯斯除了以天生的仙氣圈粉無數，更曾拿下世界級馬術比賽「漢普頓經典馬展」第一名，智慧與美貌的結合讓她深受眾多粉絲愛戴，目前在IG上已吸引超過19萬位追蹤者。
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