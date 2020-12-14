台灣女星周曉涵（Amanda Chou）以甜美臉蛋配上傲人D奶一炮而紅，出道後延續逢甲大學校花的高人氣，靠著多次出演知名偶像劇晉升台劇女神。近日，周曉涵在IG上曬出一張深V西裝美照，纖瘦體態俘獲了不少男女粉絲的目光。

周曉涵穿上一套粉色西裝配上同色系西裝褲，更連手上拿的風扇都跟衣服巧妙配到色，只見西裝在領口處有著深V剪裁設計，中空穿法看起來意外引人遐想，纖瘦的四肢可看出身材十分傲人，她搞笑寫下「別打擾本王歇著」，替自己的寫真下註解。

周曉涵時不時就會發出日常生活和粉絲互動，先前她更俏皮發文表示自己是「浴室控」，更發出一系列自拍狂曬高顏值臉蛋，讓粉絲們看了紛紛大讚：「超正！」、「這眼妝好好看」、「女神」、「我曉涵控」、「野生眉好好抗（看）」、「照片我已經看了有五分鐘了」等。

今年36歲的周曉涵從臉蛋到身材都保養得宜，出道多年依舊維持凍齡美貌，近期更和邵雨薇、程雅晨合作奇幻愛情神仙劇《天巡者》，被稱為是台版《孤單又燦爛的神－鬼怪》，她更因劇中角色被封為「最美秦廣王」，是近期話題居高不下的台劇女神。