義大利時尚女王琪亞拉法拉格尼（Chiara Ferragni）以精緻臉蛋與177cm的高䠷身材圈粉無數，她先前開心宣布上二寶的好消息，令廣大粉絲感動不已。近日，琪亞拉在IG貼出一組外出寫真，只見她身上的白背心差點彈出飽滿半球，大秀因為懷孕而升級的美胸。

琪亞拉熱愛在IG上分享日常生活，尤其性感的孕媽寫真總能瞬間引發話題，近日她簡單穿上白背心出門吃飯，外搭Dior拉鍊款針織外套及經典的Saddle馬鞍包，展現隨性的時尚感，但她胸前的深U領口卻藏不住火辣深溝，意外讓事業線成為焦點，短短時間就吸引超過41萬人按讚。

除了基本的辣照，琪亞拉與義大利搖滾歌手老公費德斯（Fedez）的放閃日常也頗受歡迎，夫妻倆時不時就會曬出居家日常或出遊穿搭照，甚至是火辣熱吻照，把狗糧灑好灑滿總讓粉絲們看了激動不已。

琪亞拉從大學時期開始寫部落格起家，以絕佳的穿搭品味圈粉無數，後續靠著自創品牌「Chiara Ferragni Collection」晉升全球最具影響力的KOL，以閃亮亮的眨眼LOGO設計紅遍全球，目前她已成為身價破億的富婆企業家，堪稱素人變巨星的最佳典範。