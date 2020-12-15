33歲台灣女星阿喜（林育品）以32F、24、35火辣三圍及甜美外貌一炮而紅，靠著「宅男女神」封號出道後迅速累積人氣，私下個性開朗活潑頗受網友喜愛。近日，阿喜在個人IG發出出遊側拍，好友張立東看了竟大膽虧：「看到內衣緣」。

照片中，阿喜穿合身版型的白色針織上衣，略為寬鬆的剪裁卻藏不住傲人的美胸曲線，加上她巧妙選穿黑色內衣，運用小心機穿法若隱若現透出內在美，下半身則選穿黑色緊身褲及低筒黑皮鞋打造隨性氛圍，姣好體態令人看了超害羞。

為了解釋辣照的情境，阿喜發文寫下：「輪胎緣子。」並俏皮搭配上Hashtag表示自己是「#追太陽的人」，傳達被曬一下就能獲得一點救贖感的好心情，阿喜的好身材引起網友接連讚嘆：「寫真緣子要重出江湖了嗎」、「我承認我有放大...對不起」、「我知道這是哪！安平德陽艦上面」、「我相信沒人會注意到輪胎的」等。

長相甜美的阿喜光靠豐滿美胸就吸引大票男粉絲追隨，高人氣的她除了廣告代言、偶像劇及電影戲約不斷，近年也朝電視圈主持發展，晉升綜藝節目寵兒，過去曾推出個人寫真集加單曲《快樂到不可能的事》、《馬尾女孩最無敵》，都創下不錯的銷售成績。