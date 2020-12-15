BOSS攜手紐約藝術家及插畫家Justin Teodoro推出充滿玩味及繽紛色彩的聯名系列，讓池昌旭及李易峰不約而同穿上藍色星型圖案，Justin Teodoro表示：「自一開始我們的合作便緊密流暢。從圖案、廣告以至店舖櫥窗設計，這次合作給予我廣闊的發揮空間，是我夢寐以求的企劃。」

聖誕假期即將到來，在充滿歡樂的時節BOSS攜手紐約藝術家及插畫家Justin Teodoro打造滿載歡樂與活力的假期，以奪目的粉紅愛心及活力的藍色星型圖案貫徹整個系列，在經典的黑色和白色單品上綻放，形成鮮明的對比。除輕便舒適的T恤、厚棉衫和運動鞋外，也備有BOSS精準剪裁的襯衫和西裝外套等正裝，無論在節日的任何場合亦能以亮麗造型亮相。

BOSS x Justin Teodoro 限量聯名假日系列。(圖/品牌提供)

愛心與星型圖案或單獨呈現，或以整面印花設計飾上襯衫、鉛筆裙、包款等單品，加上手繪的BOSS品牌標誌，詮釋個性格調。系列主打單品包括女裝心形圖案綁帶襯衫、印花皮革運動鞋、以及強調自我風格或隨性低調的兩穿式雙面連帽外套。

Justin Teodoro推出充滿玩味及繽紛色彩的聯名系列。(圖/品牌提供)

HUGO BOSS品牌總監Ingo Wilts亦道：「Justin的作品所詮釋的活力與歡欣完美契合節日的愉悅氛圍。我十分喜歡這些獨特插畫為整個企劃及系列帶來趣味個性與正能量。」即日起凡於BOSS專門店購買單品，可獲贈以Justin Teodoro插畫為靈感的點心模具。