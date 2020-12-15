南韓「性感小野馬」泫雅，出道多年始終性感火辣，就連私底下的照片也經常令粉絲們大噴鼻血。近日她在個人社群平台上曬出一系列工作後台的側拍照，大膽造型加上撩人姿勢，引起網友熱烈討論。

泫雅造型總是百變，日前她頂著剛剪的俏麗「水母頭」，在IG上曬出疑似工作後台的花絮照片。只見照片中，泫雅穿著一件V到肚臍的吊帶洋裝，大秀飽滿東西半球，下半身高衩的設計加上抬腳的性感坐姿，讓腿根全都露，搭配桃紅色長靴與泫雅各種俏皮表情，撩人指數滿點，吸引超過82萬人按讚。

隨後，泫雅也不忘曬出與男友Dawn在後台更衣室的放閃照，以「邪惡視角」的拍攝角度辣秀泫雅修長美腿及內搭三角小褲，同樣令網友忍不住留言「太辣了」、「這對真的很會拍」、「愛慘這組照片」。

泫雅擁有美艷外表與絕佳舞技，讓她自女團4minute出道後便吸引眾人的目光，成為SOLO女歌手後更以性感的舞姿及火辣的形象橫掃全亞洲。不過泫雅也因長期罹患憂鬱症及「迷走神經性昏厥症」，讓她多次在工作中發病昏倒，而被迫暫停演藝活動。目前泫雅已逐漸恢復工作，令粉絲們開心不已。