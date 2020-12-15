南韓天團TWICE近日行程滿檔，剛結束年度盛會「MAMA頒獎典禮」，接著12號出席韓國音樂盛典「The Fact Music Awards 2020」(TMA 2020)的表演舞台。當天她們所穿的火辣造型再次造成轟動，而台灣成員子瑜也被粉絲們捕捉到私下的照片，吸引網友熱烈討論。

先前傳出TWICE日籍成員SANA在MAMA頒獎典禮上，曾與新冠肺炎確診女星請夏密集接觸而造成演藝圈恐慌，好在後來檢測結果TWICE所有成員皆為陰性才讓粉絲們鬆了一口氣，TWICE也如期出席12/12號所預錄的TMA 2020表演舞台。當天7位成員穿著黑白襯衫造型散發帥氣魅力，娜璉、多賢、MOMO及子瑜更以超短熱褲辣秀白皙又筆直的美腿，成為全場矚目的焦點。

不過，網路上卻流出子瑜當日表演前所拍到的私下照片，只見她雖戴著口罩，但看起來已完妝並穿著黑色西裝外套與超短熱褲，腳踩刷毛脫鞋就往外狂奔，準備趕往下一個地點，這一幕也被守候在外的粉絲們捕捉下來，網友看到後紛紛留言「子瑜怎麼連跑步都這麼美」、「穿著拖鞋就跑出來也太可愛」引發話題。

另外，TWICE也即將在本月18日發行單曲《CRY FOR ME》，並在官方YouTube頻道上釋出張力十足的預告短片，令粉絲們相當期待。