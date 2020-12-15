台灣女星張鈞甯以氣質形象圈粉無數，清新風格配上自然演技頗受粉絲們喜愛。張鈞甯近日登上《北京青年周刊》12月封面，並拍攝一組黑色系視覺照片，在酷帥穿搭中展現小性感，全新造型讓人耳目一新。

張鈞甯在一系列美照中換上全黑西裝，寬大的版型可以直接當成裙子穿，曝光下半身的逆天長腿，她隨興搭配上同色系皮革腰帶，讓水蛇腰曲線一秒被勾勒出來，正面微微秀出胸前的肌膚，完美詮釋帥氣又性感的風格。

在專訪中，張鈞甯說出自己的人生觀，「你的賽事不是在跟別人跑，你是在跑自己的人生，你是在跟自己賽跑。」張鈞甯出道10多年，詮釋過無數角色，近期她一改氣質長髮的風格，為懸疑推理電影《緝魂》特別剪了帥氣短髮，在片中化身帥氣刑警，再次以美貌驚艷眾人。

張鈞甯近日登上《北京青年周刊》12月封面，並拍攝一組黑色系視覺大片。（圖／摘自微博@北京青年周刊）

張鈞甯近日受邀出席時尚先生盛典活動，她穿上一襲優雅白裙盡顯好身材，不僅正面大深V秀出酥胸，裙擺處更以落地設計增添飄逸感，點綴上層次十足的珠寶飾品，和與新生代男神許光漢一起走紅毯，絕美畫面令人看了全被電暈。