南韓知名女星韓藝瑟擁有精緻五官與火辣曲線，即使已39歲外貌卻絲毫看不出年紀，因此有「童顏芭比」、「芭比女神」等封號。近日她接下新的代言，並率先在個人社群平台上公開側拍影片，凹凸有致的好身材吸引粉絲們熱烈討論。

韓藝瑟出道時便憑著高䠷身材與出色外貌在選美比賽「Super Model」中脫穎而出，進入演藝圈後陸續在《九尾狐外傳》、《幻想情侶》、《美女的誕生》等劇演出，自然又精湛的演技獲得觀眾青睞，加上親切不做作的美式作派，以及前衛大膽的穿搭風格，讓她經營IG及YouTube頻道後迅速在網路竄紅，吸引超過200萬名粉絲追蹤。

韓藝瑟日前收到新工作邀約，並在IG上曬出花絮側拍，只見她穿著灰色短版外套內搭運動內衣及超激短褲、白色長靴，大秀結實纖腰腹肌以及修長腿部曲線，健康又火辣的形象吸引超過40萬人觀看，網友更紛紛留言「姊最正」、「這哪像39歲」、「我的女神美慘了」。

韓藝瑟幾日前也曾曬出藍色長髮新造型，搭配最流行的微捲齊瀏海及圓形鏡框，使她再度降低視覺年齡，同樣引起網友們熱議。