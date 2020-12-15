Reebok CL Legacy重新演繹風靡70-80年代的經典跑鞋系列，以“Legacy“為題，於全球同步發起「#WriteYourLegacy #寫下你的傳奇」計畫，而美國、英國、南韓號召在不同領域發揮影響力的代表人物，台灣也邀請到三位職人分享實踐人生夢想的故事。

Reebok CL Legacy 系列將1979年Aztec與1983年Classic Leather兩大經典跑鞋特色結合，且CL Legacy延續70年代的復古配色，推出包含橘綠、藍灰、灰粉、磚紅等4款配色，加上異材質拼接鞋面，成為復古經典鞋款，在全球發起了“Legacy“為題計劃，在台灣邀請到服飾品牌創辦人-AKKO；人氣插畫家-保羅先生；冠軍咖啡師-王策一同響應本次計畫。

知名品牌集團Plain-me創辦人AKKO一同響應WriteYourLegacy計畫。(圖/品牌提供)

Plain-me創辦人15年前義無反顧卸下工程師頭銜，投身至服飾界，跳脫舒適圈，只為讓台灣更多人正視品味文化的重要，AKKO藉由強大的整合能力與超凡的自律精神，讓一手打造出來的選貨店在服飾界走出一片天，未來他將持續重視培養台灣人的時尚美感，深耕穿搭美學。

高人氣網路圖文插畫家保羅先生 一同響應WriteYourLegacy計畫。(圖/品牌提供)

保羅先生高人氣網路圖文插畫家，潛伏在城市中默默觀察，極微小的事物都是他的創作養分，所有作品顏色與細節絕對要畫好畫滿，熱情專注，不妥協、不將就，堅持一筆一劃手繪出獨有的詼諧幽默，網路圈粉已超過40萬人，開創出屬於他的圖文的傳奇。

世界咖啡沖煮大賽冠軍王策一同響應WriteYourLegacy計畫。(圖/品牌提供)

王策年僅28歲就獲得世界冠軍頭銜，榮耀的背後累積了千百次的練習、嘗試數百款咖啡風味，每個細微動作都必須精準到位，才能淬煉完美。王策對於咖啡品質的苛求與堅持，就像是對自我的要求，他用專注與堅持，沖煮出最傳奇的咖啡香。

Reebok CL Legacy最新鞋款。(圖/品牌提供)

Reebok 將讓#WriteYourLegacy計劃全球發酵，參與人共同向大眾訴說成功並非遙不可及，只要在自己選擇的道路上堅持不懈向前行，就能寫下屬於自己的傳奇。

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