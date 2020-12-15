日本28歲超人氣混血模特兒Maggy，是加拿大與日本混血，擁有精緻臉孔及171cm的高䠷身材，在日本時裝界占有一席之地。Maggy日前在個人社群平台上，罕見曬出與妹妹在飯店度假的泳裝辣照，纖細的超模身材吸引眾人目光。

Maggy因經常透過IG分享生活大小事及時尚又前衛的私服穿搭，在網路上吸引超過97萬人追蹤，也是不少女性心目中最佳的穿衣指南。而穿搭風格一向只會小露性感的她，近日難得解放身材，在IG上曬出泳池畔的比基尼辣照。

只見Maggy穿著黑點斑紋的比基尼，慵懶的躺在泳池旁的躺椅上，對著鏡頭擺出撩人姿勢與甜美笑容，飽滿的上圍弧線與及馬甲線一覽無遺，令粉絲看得直噴鼻血，吸引超過5萬人按讚分享，引發話題。

Maggy自從16歲在選秀比賽中脫穎而出後，便在知名女性雜誌《VIVI》中擔任專屬模特兒，隨後轉戰演藝圈接拍代言廣告，成為家喻戶曉的女星，她也憑著亮麗外表及凹凸有致的好身材，陸續推出3本寫真集大受粉絲愛戴，還榮登日本人最喜愛的混血女星之一。