大馬正妹周甄娜（Jenna）擁有豐滿S曲線和158cm小隻馬身高，她以極品身材奪下「真人版娜美」封號，她除了知名直播主身分，更是瘦身品牌代理商，目前在IG上的粉絲數已經突破252萬。周甄娜近日她特別出動媽媽一起同框合照，母女倆保養得宜的模樣讓大批網友看了全驚呆。

照片中，周甄娜的媽媽留著一頭氣質長捲髮，和女兒一起在鏡頭前同框，默契十足地朝著鏡頭露出微笑自拍，可看出媽媽的氣質靦腆又優雅，而周甄娜的精緻五官跟媽媽簡直如出一轍，兩人就連嘴角笑起來的弧度都十分相似，可看出情同姐妹感情相當好。

周甄娜的神顏值辣媽一釋出立刻獲得廣大好評，粉絲們也紛紛表示：「媽媽好漂亮哦」、「太逆天了吧」、「好年輕」、「甄娜美到犯規」等。

考慮到全球疫情還不能出國，周甄娜近日特別發出去年去日本完的出遊照回味，她選穿歐美風的裸色洋裝，大秀雄偉的傲人美胸，就連柳葉腰都一覽無遺，每每發出辣照總能讓粉絲們大飽眼福。