南韓人氣女團ITZY，12號受邀登上「The Fact Music Awards 2020」(TMA 2020)的表演舞台。年僅17歲的最小成員有娜(유나)在官方社群平台上，曬出當天所穿的造型側拍，火辣的連身衣吸引粉絲們熱烈討論。

ITZY成員不僅各個會唱、會跳還同時擁有超高顏值，其中幾位成員更是從選秀節目中脫穎而出，實力備受肯定也讓她們一出道就挾帶著超高人氣、圈粉無數成為南韓大勢女團之一。

本月12日舉辦的TMA 2020頒獎典禮上眾星雲集，MAMAMOO、TWICE、GOT7、Super Junior、BTS 防彈少年團等多個知名團體皆是坐上嘉賓，人氣火紅的ITZY當然也不例外，還拿下「最佳表演者賞」的殊榮。

ITZY中的「忙內」有娜，活動隔天在官方IG帳號上曬出一系列造型側拍與粉絲們分享，只見她穿著一件華麗的平口水鑽連身褲事業線若隱若現，胸下綁帶又鏤空的設計使她一舉手纖腰雪肌及身材曲線乍現，吸引超過126萬人按讚，粉絲紛紛留言「有娜太美了」、「這套真好看」引發話題。