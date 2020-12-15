PONY EFFECT幻彩眼影霜為小紅書熱搜、美妝部落客激推愛用品，譽有「神仙眼影」的美名，適逢2020歲末狂歡季，PONY EFFECT以眼影同款人魚姬光色「甜心粉 BELOVED」研發製造，開發出仙女級腮紅潮光腮紅打亮餅「粉戀派對 BELOVED」，一塊同時能作為腮紅、打亮及眼影，細緻珠光時刻閃出動人光澤！

「潮光腮紅打亮餅」一塊集結粉、金、白、銀四重戀愛珠光色系，採用多重偏光顯色科技，於雙頰或欲加強打亮處，會依不同角度呈折射出不同絕美光澤，彷彿灑下整片星河，散發神美仙氣。最適合年末狂歡季節的派對妝容，一擦雙頰澎潤立體，為妝容提升精緻度。

「潮光腮紅打亮餅」超細微粒輕透質地，上頰不厚重、不飛粉，粉質細膩不顯毛孔和肌膚紋理，能輕易融入底妝亦不易脫妝。（圖／品牌提供）

同步推出新品潮光訂製彩妝刷又名「潮光小粉刷」，5支刷具滿足全臉妝容需求，外型搭配吸睛潮光粉配色，簡約質感設計宛如仙女御用彩妝魔法棒。揮舞潮光小粉刷，上妝如施展魔法，臉眸立刻擁有整片閃爍星河、自帶仙女氣息！

潮光訂製彩妝刷全面使用高品質人造纖維毛，耐清洗好保養，愛美也能避免動物傷害，刷毛柔軟上臉超舒服！（圖／品牌提供）

今年冬季韓國掀起保久生底妝流行風潮，主打精緻底妝透亮無瑕，持久不脫妝，使用冠軍單品水透光妝前防護乳、絕對持久無瑕氣墊粉餅及絕對控油烘焙蜜粉三步驟完成底妝，刷上潮光腮紅打亮餅閃耀不低調，在派對中就是眾人目不轉睛的焦點，就用臉上的仙光粼粼，揮別計畫停擺的2020年，刷上潮光腮紅打亮餅，就如2021年第一道曙光璀璨動人！

使用冠軍單品水透光妝前防護乳、絕對持久無瑕氣墊粉餅及絕對控油烘焙蜜粉三步驟完成底妝，刷上潮光腮紅打亮餅閃耀不低調。（圖／品牌提供）

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★歡樂小活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看PONY EFFECT 許妳臉上一道曙光，迎接嶄新2021！

★獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得PONY EFFECT潮光腮紅打亮餅*1

★公佈時間 ｜ 2020/12/24

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

★務必切實分享，得獎後需提供「開獎前分享截圖」，無法提供者取消得獎資格，因此建議在開獎後小編檢查截圖之前勿將貼文刪除，以免影響自身權益；若截圖無法證明是在開獎前分享、或是分享並截圖後把貼文刪除而導致開獎後無法提供「開獎前分享截圖」者，皆取消得獎資格。

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。