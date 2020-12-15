時尚辣媽吳速玲與歌手曹格結婚12年，育有兒子Joe、女兒Grace，吳速玲的貌美臉蛋、纖細體態總讓人大呼不科學，而台灣快時尚新零售品牌SO NICE近期邀請吳速玲聯名，推出全新「NO LIMITS」系列服飾，希望人們能在穿搭上跳脫框架，無所保留的展現自我。

曾為知名服裝造型師的吳速玲，在這次與SO NICE 合作推出「NO LIMITS」系列款式中，從設計、修改、試穿都全程親自參與，特別將復古元素融入大方俐落的剪裁，打造強調視覺修飾、展現大氣風範的高腰打摺褲，搭配白色短T或是緊身Bodysuit，再讓亮眼配件作為完美點綴，讓傳統美感注入了新的剪材、布料及比例。

善於突破框架思考的吳速玲，以簡約內搭結合毛呢短裙，隨手搭上西裝外套，穿搭出充滿個性且不嚴肅的微正式穿搭，也以經典復古文藝風上衣結合率性寬版高腰落地寬褲，打造80年代的時尚風。

時尚場合總缺不了吳速玲的蹤跡，她大方分享自己對美的看法：「美，應該是無邊無際的想像，可以浪漫、可以叛逆、可以甜美、可以瘋狂，女人是多變的。穿搭時我們把腦中的幻想放在身上，就算是簡約的服飾，也可以穿出自己的不一樣。此次與 SO NICE 共同打造的『NO LIMITS』，給了我機會透過時尚來說話，給予一樣想跳脫框架的女孩們一個途徑與生活方式。」