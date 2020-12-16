蕭敬騰在〈薩哈星球〉MV裡，打造一個外星的愛情故事。（翻攝自蕭敬騰 Jam Hsiao臉書）

男神蕭敬騰推出單曲〈薩哈星球〉，身兼導演、演員的他，MV描述地球人與外星女孩邂逅，找來女模潘星妤穿上彩繪的時尚外衣，彩妝師透過調色描繪出蕭敬騰心中的神秘感，嘗試了許多顏色，從金屬電鍍綠到石湖綠，終於試出這種外星質感色。

彩妝師李念慈跟天王御用彩妝艾樂芬攜手打造這次MV妝容，李念慈表示，角色是蕭敬騰自己發想，他想要甜美的外星人故事，所有的色彩概念都是抽象的，所以就是現場調色，做到好，她觀察，蕭敬騰就是心中有夢想的大男孩。

「石湖綠」展現外星人的奇幻朦朧美。（翻攝自喜鵲娛樂臉書）

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為了呈現「ET感」的視覺色彩，彩妝團隊一開始嘗試了金屬電鍍綠，不停嘗試後，才發現原來蕭敬騰心中的理想顏色是宛若工筆畫色的石湖綠 ，所以就在模特兒身上使用了石湖綠色彩，就連蕭敬騰頭髮上的綠色也是使用刷色呈現。

李念慈談到，這種顏色常常出現在法式服裝上，東方女生比較少嘗試， 李念慈說，這種綠色適合白皙的女生，看起來文青感屬於小眾的氣質色，如果要使用在眼妝上，可以在眼頭跟眼中加入貝殼粉色，許多歐美IG妝容都常見這樣的色彩用法。

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適逢耶誕派對與跨年狂歡，李念慈建議，在派對中要出色，眼彩可以選用誇張的電鍍金屬綠色、重金屬綠色或是閃紅銅色，只要再搭配紅脣，就能在派對中變得搶眼。

近年投身彩妝公益的李念慈，也成立「慈派」社團，募集二手美妝，捐贈偏鄉，吸引許多美容美髮業者投入，更有超過4000位民眾響應捐贈彩妝用品，讓偏鄉學子能在產品的後援下，投入美妝學習。