28歲大陸女星王紫璇以清新五官及空靈氣質走紅，因演出電視劇《河神》裡的小神婆一炮而紅，靠自然演技被粉絲們譽為新生代「靈氣女神」。王紫璇近日以一套惹火開衩裙現身時尚活動，勾勒出標準的S型身體曲線。

王紫璇身穿紅色高開衩禮服裙亮相2020風格大賞時尚盛典，上半身以抹胸剪裁搭配上鏤空設計，尤其正面以2條Y字紅線點綴，讓酥胸曲線一覽無遺，腰部的布料更有中空設計，一路逼近腰窩秀出纖腰，若隱若現風情無限。

王紫璇穿上紅裙後顯得格外閃耀，把她172公分的身材曲線和整個人的氣場都呈現出來，一雙逆天鉛筆腿迷倒大票粉絲，在拍攝後台寫真時，她更性感扶腰趴在圓桌上，展現微甜的性感氣場。

王紫璇除了極具辨識度的高級長相，更因自幼學習芭蕾舞，有著高挑的身材曲線，她在2020風格大賞中榮獲「年度時尚先鋒藝人」，粉絲們看了紛紛大讚：「好久不見的神婆紅」、「真的是太好看啦​」、「CICI也太絕了」、「王紫璇小姐姐性感皮膚好」、「看到這樣的大片真的是好養眼呀」。

王紫璇近日以一套惹火開衩裙現身時尚活動，勾勒出標準的S型身體曲線。（圖／摘自微博@王紫璇工作室）

王紫璇性感扶腰趴在圓桌上，完美展現微甜的性感氣場。（圖／摘自微博@王紫璇工作室）