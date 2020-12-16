南韓31歲女歌手孝敏(朴宣映/박선영)，出道多年始終以精緻的臉蛋與凹凸有致的身材聞名。而一向對於時尚穿搭有自己一套哲學的她，近日在個人社群平台上曬出一系列火辣穿搭，秀出超長美腿吸引粉絲的目光。

在公開的照片中，孝敏先是穿著雪紡蝴蝶結上衣，外搭黑色皮格外套及黃色貼身短褲慵懶的坐在地上，經過強光ㄧ打孝敏ㄧ雙大長腿白到發亮，內搭的性感黑bra也一覽無遺十分性感。

孝敏隨後又PO出兩套造型，紅色格紋大衣搭配黑色絲襪與跟鞋，完美示範「下衣失蹤」的穿搭，加上性感大紅唇使她散發出魅惑女人味；下ㄧ套造型則是絲質綁帶襯衫搭配皮裙與誇裝的耳飾，帥氣中又不失性感，再度獲得網友ㄧ片讚賞，直呼「姊姊太會穿了」、「每ㄧ套都超好看」。

孝敏過去曾以驚人的美貌，在網路上闖出名號，2009年由女團T-ARA正式出道後，一連推出《Roly-Poly》、《SEXY LOVE》、《Day by Day》、《CRY CRY》等膾炙人口的舞曲，但後來爆出「花英被霸凌事件」後，T-ARA一瞬間從天堂掉到地獄，不僅天天被網友攻擊，代言工作也紛紛暫停，團員們只好各自單飛獨自發行單曲。如今孝敏以SOLO歌手身分繼續活躍歌壇，也獲得大批歌迷的喜愛。