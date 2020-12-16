南韓知名女星IU(李知恩)，出道多年不僅會唱、會跳、還會演，全方位的發展使她人氣始終居高不下、代言廣告從不間斷。近日IU在網路上曝光ㄧ組全新形象照，絕美的造型及拍攝風格都獲得網友ㄧ致好評，紛紛轉發。

IU擁有甜美外表與清新氣質，加上溫暖又嘹亮的歌聲及率真自然的個性，自15歲出道後一連推出《Growing Up》、《Last Fantasy》、《Palette》、《Love poem》等多張暢銷單曲，成為最暢銷的SOLO歌手之一；加上事業版圖橫跨主持、戲劇，讓她人氣始終屹立不搖，去年更以韓劇《德魯納酒店》中的「滿月社長」一角再度圈入大票粉絲，多變的造型及魅力橫掃全亞洲。

日前網路上再度釋出一組IU為工作所拍的照片，只見她染了一頭最愛的紫色微捲長髮搭配港味十足的亮片寬版長裙及誇張的耳飾，領口深V的設計使性感鎖骨一覽無遺，令網友看了忍不住暴動留言「IU真是美慘了」、「這組照片美到太誇張」。

事實上，IU私底下的穿搭風格都以寬鬆、舒適的休閒路線為穿搭主軸，但無論是在舞台上還是戲劇中的誇張造型，她總是能輕鬆駕馭，反轉的形象也讓她獲得大批網友的喜愛。