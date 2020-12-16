泰國27歲新生代女星Yaya (烏拉薩雅·斯帕邦德Urassaya Sperbund)，今年以電視劇《金娜麗之紋》的Pudsornㄧ角再度爆紅。近日她在個人社群平台上曬出私服穿搭，火辣的造型吸引網友的目光。

Yaya擁有泰國和挪威的精緻混血臉孔及170cm高䠷身材，14歲逛街時就被知名經紀人挖掘並進入演藝圈成為模特兒，接下多個廣告及雜誌的拍攝，2009年正式演出電視劇《遁隱密友》後也逐漸打開知名度，陸續在《無刺玫瑰》、《築夢莊園》系列劇、《愛土之爭》、《公主羅曼史》、《金娜麗之紋》等劇中演出，還曾在演技大賞中獲得最佳女主角獎，成為最受歡迎女演員之ㄧ。

Yaya私底下經常透過IG與粉絲們互動及分享生活，在近日公開的照片中，先是曬出與家人一同前往湖畔野餐享受悠閒的下午茶時光，她穿著白色U領蓬袖馬甲上衣搭配同色系長褲與頭巾，露出燦爛笑容，瞬間融化ㄧ票粉絲。

隨後Yaya又換上ㄧ件細肩帶中空上衣，沒想到一轉身背部全裸僅用ㄧ條細繩勾勒出腰線，大方秀出性感美背，吸引超過58萬人按讚，網友紛紛留言「美慘了」。