美國新生代創作女歌手麥迪遜·比爾(Madison Beer)，年僅21歲便以艷麗的外表與集聚實力的唱腔獲得大批網友喜愛。而受到新冠肺炎疫情影響，她也將新歌演唱會改由線上舉行，並在個人社群平台上曬出火辣的舞台造型，令粉絲們看得臉紅心跳。

麥迪遜比爾過去曾以YouTube歌手的身分出道，後來受到偶像小賈斯汀(Justin Bieber)在推特上轉發一段由她所演唱的影片而一夕爆紅，在網路上吸引超過2100萬人追蹤，今年她還陸續推出《Selfish》、《Good In Goodbye》、《Baby》等夯曲，人氣持續攀升。

麥迪遜比爾私底下從不吝嗇分享凹凸有致的身材，甚至多次在頒獎典禮及活動上，以火辣的深V洋裝或是馬甲爆乳短裙性感現身，成為全場矚目的焦點。

這次改由線上舉行的Live演唱會上，麥迪遜比爾也不改性感風格，在IG上率先公開造型，只見她穿著ㄧ件貼身網狀連身衣，側面由腰間到翹臀的鏤空設計，將她曼妙曲線完美呈現，加上渾厚又帶有磁性的嗓音，吸引超過260萬人按讚。