台灣飾品品牌BONNY & READ以平價且高質感的飾品聞名，具有極高網路聲量，持續給愛美的女孩有更多元的選擇。今年秋冬BONNY & READ飾品再度跨界與韓國文青系香氛品牌COSMIC MANSION聯手，推出台灣限定版本香氛系列，以大自然的天然氣味為基底，設計出三款獨家香氣，以自然溫柔的質感香氣為女孩們帶來心靈上的平靜與溫暖！

時節進入充滿節慶氣息的12月，女孩們想要善待自己並非只能靠奢侈品，藉由質感居家產品來展現個性和風格，香氛產品就是女孩們對生活最好的投資。今年BONNY & READ飾品再度與深具個性的韓國首爾香氛品牌COSMIC MANSION合作，推出台灣限定香氛，以大自然的天然氣味為出發，讓充滿希望的蓬勃花草帶領我們走進更美好的一年。

台灣限定版獨家香氣：哈瓦那舊城、吉維尼小鎮，以及薄霧森林，展現出BONNY & READ青春知性的品牌個性。（圖／品牌提供）

本次所設計出的三款限定香氣分別為：有著秋冬的沈靜與溫暖，擁有安穩幽靜木頭香的「哈瓦那舊城」、由百合花香為主，代表春季百花盛開朝氣蓬勃模樣的「吉維尼小鎮」，還有以清新的草香為基底，用新萌芽的清新綠葉香象徵萬物甦醒的「薄霧森林」，讓這三款天然香氣為大家帶來心靈上的平靜與溫暖。

擴香可用於臥室或是任何私有空間，展現個人香氛品味。（圖／品牌提供）

二度聯手的BONNY & READ飾品與COSMIC MANSION，在此次的香氣設定以情境為出發，想要讓大家不論身處何地都能被大自然的氣息擁抱。每款香氣皆延伸出三種品項，分別是蠟燭、擴香，和空間織品噴霧，不論是想用在臥室，或是任何私有空間，都是絕佳的個人舒壓時光，更是個人品味的展現。

▍活動

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★獎品內容 ｜ 抽出二名粉絲，每人可獲得空間織品噴霧*1

★公佈時間 ｜ 2020/12/24

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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