24歲美國女星海莉鮑德溫（Hailey Bieber）是男演員史蒂芬鮑德溫的女兒，更是加拿大知名歌手小賈斯汀（Justin Bieber）的妻子，本身是名模的海莉靠著超強品味晉升時尚咖，活動、代言不斷。海莉近日在個人社交平台上曬出一組穿搭照，以火辣的直角肩引起粉絲們熱議。

海莉以精緻五官配上171cm超模身材走紅，光是一出道就成為鎂光燈焦點，私下她相當會經營社群媒體，時不時就會發出性感照圈粉，她近日穿上時裝品牌 SAINT LAURENT 的2021年夏季新裝拍形象照，黑色平口緊身衣大面積秀出骨感的直角肩，在袖口處點綴上絨毛，最後配上黑色緊身五分短褲展現長腿，穿搭功力令人相當佩服。

海莉不僅擁有纖瘦曲線，更連穿搭風格都十分有個人特色，這組上下齊開的美照在短短時間就吸引超過62萬人按讚，就連義大利時尚網紅Chiara Ferragni都來按讚支持，廣大粉絲們看了紛紛回應：「好美的人妻」、「身材真的有夠健美」、「辣到不行」等。

海莉自從嫁給小賈斯汀後，就被冠上「賈嫂」封號，人氣也更上一層樓，兩人對於時尚品味都頗有研究，同為活躍在時尚圈的寵兒，夫妻倆熱愛具街頭感的潮流風格，每每現身公眾場合都是粉絲們關注的焦點。