頂級保養DEW從1981年投入玻尿酸研發，推出前導玻尿酸美容液晶露40ml，1450元。

將玻尿酸鈉等成分封印在如魚子醬般的粉色晶球中，粉紅晶球在美容液中隨機漂浮，獨特壓頭設計，讓玻尿酸晶球能在按壓時與美容液融合，2021年1月1日至2月21日期間，購買即贈H＆W英倫薇朶手工香氛皂45g。