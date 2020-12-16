頂級保養DEW打造粉色保養 買就送英國香氛皂 17:392020/12/16 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前導玻尿酸美容液晶露40ml，1450元（見圖：DEW提供）， Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 頂級保養DEW從1981年投入玻尿酸研發，推出前導玻尿酸美容液晶露40ml，1450元。 將玻尿酸鈉等成分封印在如魚子醬般的粉色晶球中，粉紅晶球在美容液中隨機漂浮，獨特壓頭設計，讓玻尿酸晶球能在按壓時與美容液融合，2021年1月1日至2月21日期間，購買即贈H＆W英倫薇朶手工香氛皂45g。 頂級保養嬌蘭蘭鑽 打造奢華香檳泡泡瓶保養 寬心園搶乾拌麵百億商機 推素拌麵 #玻尿酸 #晶球 #頂級保養 #DEW #香氛皂 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 寬心園攜手可夫萊推聯名限量精品堅果 22:102020/12/15 財經 達德商工「電機科家電服務隊」 到老人之家修理保養3百支電扇 16:042020/12/16 寶島 聯名商品搶萌商機 療癒暖心 04:102020/12/15 時尚消費 貴不是缺點！賓士首款頂級休旅車 沒個「千萬」別買 16:082020/12/16 財經 台北華國鐵板燒餐廳 開幕 04:102020/12/13 產業．科技 晶華聯手LEXUS 打造甜點饗宴 19:292020/12/15 生活 復盛螺旋壓縮機 頂級能效 04:102020/12/14 產業特刊 季節限定 台北喜來登 泰式珍饌海鮮鍋上市 04:102020/12/13 產業．科技 頂級香氛玩饒舌 展現魔幻力量 04:102020/12/16 時尚消費 「第一美女」李英愛近半百素顏曝光 驚人膚況網看傻 09:192020/12/16 娛樂 網稱全台最夢幻曲奇餅 內外兼具聖誕交換禮首選 10:172020/12/14 新消息 時尚熱門新聞 女星超激短褲似沒穿 強光下意外洩發光神腿 - 名人 - 時尚 大馬正妹化身性感女僕 全身透視惹火曲線看光光 - 名人 - 時尚 子瑜TMA私照流出 路邊狂奔腿部全開遭看光 - 名人 - 時尚 IU港風大片美出新高度 深V洋裝洩性感胸骨 - 名人 - 時尚 童顏芭比只穿內衣配小褲 上下皆露洩火辣曲線 - 名人 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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