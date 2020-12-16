39歲大陸女星馬蘇在古裝夯劇《羋月傳》中出演「魏夫人」一角，靠著純熟演技圈粉無數，她近年則積極進軍綜藝節目界，曾登上導演選角真人秀《演員請就位第二季》。馬蘇工作室近日在微博上分享一組「深海霧影大片」，她換上一套飄逸紗裙大秀好身材，令眾人看了目不轉睛。

馬蘇選穿一襲深藍色薄紗禮服現身「2020鳳凰網時尚之選」盛典活動，斜肩秀出半邊絕美肩線，落地的裙襬則在光影中曳曳生姿，完美詮釋一抹藍調風采，她在寫真中展現超強時尚表現力，時不時對著鏡頭放電及低頭沉思，更逆光側站展現好身材，隱約能看見深藍色BRA，畫面美艷優雅，舉手投足都散發十足的女人味。

馬蘇選穿一襲深藍色薄紗禮服現身「2020鳳凰網時尚之選」盛典活動。（圖／摘自微博@ 马苏工作室）

在活動中，馬蘇榮獲「年度時尚閃耀演員」獎項，先前她更接演都市女性勵志輕喜劇《婚姻的兩種猜想》，事業運如日中天，粉絲們也紛紛獻上祝福：「實至名歸期待馬蘇未來作品​」、「好嫵媚隨性」、「飄飄仙子」、「氣質神秘絕了」等。

馬蘇在活動中榮獲「年度時尚閃耀演員」獎項。（圖／摘自微博@ 马苏工作室）

馬蘇在1998年畢業於解放軍藝術學院舞蹈系，大三那年因參演電視劇《大唐歌飛》正式進入演藝圈，她曾和桌球王子孔令輝的愛情長跑10年，最終仍未步入婚姻殿堂分手，但她大方表示，「如果最後不能成，那雙方都有問題，絕對不存在著外在因素傷害。我們不秀幸福，會讓彼此過得更好，有更好的選擇。」展現超成熟感情觀。