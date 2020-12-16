台灣首席婚戒品牌ALUXE亞立詩攜手童話王國迪士尼，汲取經典故事中的浪漫點滴，打造一系列婚戒珠寶，讓每對準新人都能環抱滿滿幸福感！今年12月即將推出引頸期盼的第三波聯名「冰雪奇緣婚嫁」系列。

冰雪奇緣婚嫁系列共有2組全新設計，每組設計內含1只求婚鑽戒和1對結婚對戒，設計靈感皆來自於原創故事中女性的堅強力量與冰雪世界裡的永恆浪漫，展現專屬的女力之美。

It's My Turn系列的設計主軸以女性堅毅性格及雪花為核心，推出原創的雪花造型鑽戒，在對戒中特別採用了折射效果形似於冰晶雪花的「方形鑽石」，又稱「公主方鑽」除了為戒身增添了多一分精緻，更能展現故事中女性所具備的優雅自信與獨立之美。

It's My Turn系列的設計主軸以女性堅毅性格及雪花為核心。（圖／品牌提供）

Keep The Faith系列則以兩位主角堅強信念與堅定的愛為靈感，除了主鑽旁用側鑽點綴，訴說每個人自己與生俱來的美麗與使命，側身亦巧妙地融入王國中的國花做為設計巧思，而對中戒身上許許多多的菱形切割面彷彿冰雪王國裡白雪皚皚、冰晶閃耀的感覺，彷彿就像女王的魔法在不同的光線照射下熠熠生輝，象徵著我們人生裡各種形式的愛，在愛裡唯有最堅定的信念與純粹情感足以撼動世界。