乾性肌膚到了秋冬最怕底妝過乾造成浮粉、脫妝，因此總是在尋找保溼又有足夠修飾效果的底妝產品。怡麗絲爾全新推出聚焦粉霜，讓肌膚兼顧保溼和無瑕，彷彿開了外掛一般細緻美麗！

怡麗絲爾聚焦粉霜一抹輕薄但又帶有遮瑕度，輕透修飾毛孔及斑點等瑕疵，同時保留原生肌的淨透光澤，讓肌膚透出澎彈柔光妝感，還能將光線集中在雙頰最高處，肌膚自帶美肌補光板。質地宛如生巧克力般，含高保溼成分，一抹瞬間貼妝，並且擁有絕佳持久度，外出也不用一直補妝，長時間維持美麗妝感。

使用怡麗絲爾聚焦粉霜後，肌膚呈現細緻的光澤感。（邱映慈攝）

彩妝師建議使用時先以粉撲沾取適量的粉底，沾取時朝單一方向，每次用量約粉撲1/3面積，接著由臉部中央為中心，分別沿著額頭、鼻子、眼周、臉頰、下巴向外側延展推勻。若想要加強遮瑕，可針對在意的部位再沾取適量，輕拍疊擦，自然遮瑕不厚重。

若想要加強遮瑕，可針對在意的部位再疊擦。（邱映慈攝）

想要打造秋冬魅力妝容，在怡麗絲爾聚焦粉霜之後，可搭配使用心機星魅咖啡特調眼影限定糖霜色的主打色 #BR601藍莓甜甜圈，一次達成細緻美肌、深邃眼神，呈現令人無法忽視的精緻臉龐。

怡麗絲爾聚焦粉霜搭配心機星魅咖啡特調眼影#BR601藍莓甜甜圈，打造充滿魅力的精緻妝容。（邱映慈攝）

▍活動

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★公佈時間 ｜ 2020/12/24

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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