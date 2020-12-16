男星許孟哲及名模趙孟姿在雙十二完成人生大事，兩人相識多年決定在今年舉行婚禮，甜蜜宣布彼此將幸福步向人生下一段旅程，而在婚禮上，兩人配戴的正是瑞士頂級珠寶及腕錶世家伯爵的「Jardin Secret鉑金鑽戒」，藉由作品本身擁抱愛情的寓意，見證兩人的幸福起點。

趙孟姿在婚禮儀式上所配戴的「Jardin Secret鉑金鑽戒」有著特別的秘密，主石為水滴形切割美鑽，這樣的花式切割有著最完美的對稱，並且能將所有的光芒匯聚至尖端點，展現最璀璨聚焦的迷人耀眼。此外，這枚主鑽為2.14克拉，正好代表著甜蜜的情人節，數字的巧合堪稱最暖祝福。

趙孟姿在婚禮儀式上所配戴的「Jardin Secret鉑金鑽戒」主鑽為2.14克拉，正好代表著甜蜜的情人節，數字的巧合堪稱最暖祝福。（圖／品牌提供）

儀式後，兩人的婚戒亦是世家最具標誌性的經典系列「Possession」。Possession意指「擁有」，特殊的旋轉環設計，完美地比喻著一段和諧關係的理想模樣，緊緊相依卻又為彼此提供適當的空間，恰如其分的距離讓婚姻能永遠保持在最迷人的狀態。

許孟哲選擇的款式，在旋轉環上鑲嵌了七顆美鑽，寓意了婚姻的七個誓言：「堅貞」、「忠誠」、「無私」、「奉獻」、「分享」、「支持」及「永恆」；而趙孟姿配戴的旋轉環鋪鑲滿鑽的設計，正如兩人婚姻中的光芒者，持續為彼此帶來熱情和積極的能量，永存愛情的美好。

許孟哲當天配戴的腕錶是經典的超薄系列「Altiplano Ultimate Automatic 910P 18K白金自動上鍊超薄腕錶」。（圖／品牌提供）

此外，許孟哲就連當天配戴的腕錶都有巧思！是經典的超薄系列「Altiplano Ultimate Automatic 910P 18K白金自動上鍊超薄腕錶」，錶殼與機芯整合為一的突破性設計，讓機芯零件能一覽無遺地呈現在眼前，象徵婚姻中需要的坦率和真誠，讓兩人了解真實的對方，包容和讚揚著彼此的一切，一同漫步在這段綿長浪漫的人生旅途。