人氣男星修杰楷近日身穿FENDI 秋冬20新裝帥氣現身時尚活動，親身體驗Peekaboo Bar與Pop Studio訂製服務，他大方分享：「我個人很喜歡客製化服務，因為這將會是獨一無二的商品，可以用顏色、小配件等等代表著個人的品味、特色及態度，這也是現代很需要的，透過客製化服務，商品會變得更有紀念價值，也可以變成傳家寶。」

修杰楷以一身FENDI三色拼接造型西裝大衣現身，跳脫基本款西裝給人了無新意的印象，而內裡成套的羊毛上衣及灰色羊毛西裝褲既保暖且充滿個人態度，簡約廓型襯托出他乾淨俐落的氣質，最後手持FENDI 黑色條紋設計 Peekaboo medium 包款，以沉熟穩重的黑色條紋設計搭配內裡醒目的品牌經典黃色logo，呈現整體低調奢華的氛圍，大容量的設計亦相當適合上班族男性搭配。

修杰楷以一身FENDI三色拼接造型西裝大衣現身，跳脫基本款西裝給人了無新意的印象。（圖／品牌提供）

修杰楷也搶先穿搭將在明年1月上市的FENDI BAGUETTE TRUNK MINI，是現今最潮流的硬殼包設計，硬挺的方殼造型以鉚釘點綴，為這款品牌經典包款Baguette包款注入時尚潮流感，也為整體造型畫龍點睛，想必定將再掀一股時尚熱潮。

適逢年末佳節，修杰楷也推薦可以贈送親友或愛人 FENDI SUSHINE SHOPPER 包款。（圖／品牌提供）

適逢年末佳節，修杰楷也推薦可以贈送親友或愛人 FENDI SUSHINE SHOPPER 包款，共有多種顏色，包括品牌著名的棕色、灰色及綠色，不同配色中加入了同色系的 Selleria 車縫線細節，包款流露出剛柔並濟的風格，配上硬質玳瑁手把更添復古設計感，有著迷人的漸層色魅力。