幼年時期生活在摩洛哥的Évelyne Chétrite，生活中濃烈繽紛的色彩，與曾祖父店中一疊疊整齊堆放的襯衫，都成為他對服裝品味的啟蒙。而在舉家遷至巴黎後，於1984年創立了 Sandro品牌，並於巴黎瑪黑區開設首間品牌專賣店。Évelyne 對於設計的獨特女性觀點，剛柔之間的巧妙拿捏，並帶有巴黎的不羈個性，賦予了當代女孩極具辨識度的穿衣風格。

Marie Claire（以下簡稱M.C.）：從創立 Sandro 以來，你所秉持的設計理念是什麼？

Évelyne Chétrite（以下簡稱É.C.）：我們的目標一直是以巴黎風格和傳統工藝作為導向，精心製作出美麗的作品，同時提供合宜價位上讓消費者輕鬆擁有。

M.C.：2020年因爲疫情的緣故，全世界不同產業都受到巨大的影響，就設計面與經營面而言，能夠分享你經歷到的狀況嗎？ 你如何克服？

É.C.：疫情無疑對我們的生活帶來巨大的影響，而我們也努力地適應，並團結起來執行一連串的計畫，像是對歐洲各地的醫療隊提供早餐，並出售公益T恤，將收益捐贈予慈善組織。

(本文摘自《美麗佳人》2020.12)