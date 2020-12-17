時尚媽咪Melody 16日受法國Longchamp品牌邀請出席新品活動，在花博園區中的神農市集打造成巴黎市場風格，以隨意自在的生活態度逛起賣場，Melody媽媽魂上身自曝「訂菜要事先問價錢，是好客戶也不殺價。」

花博園區中的神農市集打造成巴黎風格，充滿Longchamp獨特優雅時尚，而時尚媽咪Melody以一身Longchamp 藍色條紋襯衫配上領巾，展現清新優雅的風格，外面搭配輕盈的粉藍色條紋長版風衣外套出席活動，身為人妻及媽媽的她對於早期Longchamp的折疊包讚不絕口，隨身攜帶超好用包款；而這次Longchamp和 FILT合作的漁網袋也是擁有巴黎時尚最奔放而自在的風格。

Melody出席Longchamp 2021春夏系列 新品預覽會。(圖／品牌提供)

Melody自曝會逛傳統市場，而且非常受歡迎，市場攤販阿姨們會送東西給她，有時也會提供《熱吵店》的話題，但Melody也說到自已不殺價「會不好意思」，且有次訂了大閘蟹忘了事先問價錢，結果取貨時雖是高檔貨但仍被金額嚇了一跳，所以Melody提醒都要事先問價錢。

Longchamp 2021春夏系列。(圖／品牌提供)

Longchamp 2021春夏新品推出全新手袋系列Le Pliage Filet，與法國經典漁網袋品牌FILT合作打造吸睛話題時尚單品。採用明亮色彩的棉質漁網袋包身拼接Le Pliage精緻洗鍊的皮革提把和袋蓋造型， Brioche 包款，以法國布里歐麵包蓬鬆外型與鬆軟口感為靈感，設計出兼具優雅時尚與實用性的大容量輕巧包身。而最具代表性的包款Le Pliage Cuir 本季推出一款Make a Wish「許願」包，可將願望寫在紙條上並放置皮革掛件隔層中，在末端打上一個結，將願望收在幸運結裡，期許自己的願望能實現。