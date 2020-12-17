南韓女團Berry Good於5號發行新單曲《Accio》後，以活潑又甜美的曲風再度成為網友們矚目的焦點。24歲成員祚弦近日也在個人社群平台上，曬出為內衣品牌代言的全新形象照，性感的好身材引起熱烈討論。

祚弦出道以來一直給人清純的形象，但自從去年穿著火辣的爆乳裝扮cosplay劇中的性感角色爆紅後，便逐漸開始小露性感，陸續接下酒商及內衣廣告的代言邀約，近日還在電影《용루각》中飾演藝珠(예주)ㄧ角，人氣逐漸攀升。

祚弦近日在個人IG上，曬出為內衣品牌「YES」所拍攝的新ㄧ季形象照，只見她除了穿上俏皮可愛的睡衣外，還換上紅色、灰色等多套性感內衣大秀凹凸有致的身材曲線與飽滿的上圍，其中一張白色襯衫肩頭滑落秀出英倫風內衣的照片最是吸睛，吸引超過萬人按讚，紛紛留言「身材真好」、「祚弦真是深藏不露」、「每張照片都美慘了」。

祚弦先前也曾在IG上PO出俏皮的熱舞影片與粉絲們互動，透亮的皮膚加上甜美的笑容同樣電暈ㄧ票網友，直呼「祚弦實在太可愛了」。