日本23歲新生代雜誌模特兒藤井幸(藤井 サチ)，以甜美的臉蛋與獨特的穿搭風格受到大批粉絲追蹤。日前她在個人社群平台上曬出為時尚品牌Dior站台時所穿的造型側拍，大方秀出白皙腿根與身材曲線，吸引網友的目光。

藤井幸擁有日本及美國的混血精緻臉孔與170cm高䠷身材，14歲時便因出眾的外表受到星探挖掘成為模特兒，並在少女雜誌《Seventeen》所舉辦的模特兒選美比賽中脫穎而出，順利成為雜誌專屬模特兒，後來也成為知名女性雜誌《Vivi》的御用模特兒之ㄧ，在時尚圈逐漸闖出名號。

藤井幸除了在雜誌中獲得讀者喜愛外，私底下的她也經常透過個人IG分享生活及私服穿搭，多變又不失女人味的穿搭風格使她圈粉無數，成為不少女性的穿搭指南，IG吸引超過30萬人追蹤。

藤井幸近日也受到品牌Dior的邀請，在IG上PO出一系列活動美照，只見她雖ㄧ身黑，但下半身薄紗透視的布料使修長美腿若影若現，坐下時還能隱約看見性感翹臀，令粉絲們看得臉紅心跳，直呼「太美了」、「小露性感真好看」。