大陸女星吳昕是演藝圈中知名的氣質女神，身高160cm的她長年維持48公斤的纖細體重，精緻臉蛋和白皙好膚質令人稱羨。她近日換上一套限定的港風造型登上節目，更小露香肩，展現清新甜美的女神風采。

吳昕近日身穿鵝黃色開衫毛衣搭配鑽石頸鍊登上節目《Beauty小姐》，V領搭配短版的款式成功襯托出高挑的長腿比例，下半身則搭配白色休閒長褲，讓整體色系看起來搶鏡又活潑，加上一頭浪漫的披肩長捲髮，輕熟氣質令人看了相當驚艷。

吳昕近日身穿鵝黃色開衫毛衣搭配鑽石頸鍊登上節目《Beauty小姐》。（圖／摘自微博@瑞丽网）

吳昕靠著纖瘦的好身材圈粉，時尚感也受到大家認可，讓大批粉絲們看了直呼：「昕昕子港風造型太美啦」、「昕姐傲人的身材好絕」、 「昕昕在變美的路上一去不回頭」、「真是嫵媚動人」、「越來越女人的吳昕，太漂亮了」等。

吳昕過去以《快樂大本營》班底主持出道，以姣好外貌深受不少粉絲愛戴。（圖／摘自微博@瑞丽网）

吳昕過去以《快樂大本營》班底主持出道，以姣好外貌深受不少粉絲愛戴，先前更加入當紅選秀節目《乘風破浪的姐姐》後，嘗試了原創rap演出，大膽挑戰了側翻、一字馬等高難度動作，以爆發力十足的舞台魅力驚艷眾人。