南韓30歲知名演員兼歌手秀英，昨日(16號)推出由她與任時完、申世景、姜泰伍等人所主演的全新電視劇《Run On》，吸引粉絲的目光。秀英近日也在個人社群平台上為新戲宣傳並曬出發佈會的造型側拍，結實的身材曲線引起網友熱烈討論。

16號下午於首爾所舉辦的《Run on》記者發佈會上，5位主要演員皆出席為新戲站台。只見他們全部都以黑色西裝及洋裝造型現身，申世景以貼身絨毛短裙搭配透膚絲襪，看起來既溫暖又不失性感；而多年來以長腿著稱的秀英，這次卻穿著兩截式硬挺上衣及長裙，將白皙雙腿包緊緊。

不過，記者發佈會結束後，秀英隨即在個人IG上曬出當天一系列的穿搭。黑底白點的套裝長裙不僅將她的比例顯得更加修長，中空的設計使她一抬手便看見結實的腹肌線條，吸引超過17萬人按讚，網友更忍不住留言表示「這套造型太好看了」、「秀英總是不讓人失望」、「腹肌曲線太狂了」。

秀英在女團少女時代時期便以亮麗的外表與170cm的高䠷身材受到矚目，因此天生就是衣架子的她無論穿什麼，都能掀起一股帶貨熱潮，也成為不少廠商指定合作的女星之一。2017年離開少女時代後，秀英也將事業重心轉往戲劇圈發展，陸續演出電視劇《擺飯桌的男人》、《如實陳述》及電影《霹靂嬌鋒》演技備受肯定。