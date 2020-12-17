南韓知名饒舌歌手Jessi，不久前才在2020 MAMA頒獎典禮上榮獲「最佳舞蹈表演獎」，隨後又在2020 TMA頒獎典禮上獲得「最佳表演者賞」，人氣不可小覷。Jessi近日在個人社群平台上曬出一系列火辣的穿搭照，吸引大批網友的目光。

Jessi擁有美艷的外表及凹凸有致的火辣，加上大方在節目上承認整形的直率性格，讓她受到不少粉絲的喜愛。7月底推出新單曲《NUNU NANA》以超強氣勢攻上各大音樂排行榜，接著與韓流天后李孝利、嚴正花及MAMAMOO華莎組成限定女團「退款遠征隊」後，人氣更是直衝天際。

Jessi的穿搭風格前衛、大膽，無論是舞台上還是私底下，她總是能讓人感到驚艷。日前她便在IG上曬出為潮流品牌「YOOX」所代言的服飾，只見她穿著一件黑色寬版帽T，雙腳大開僅用手遮住重要部位並坐在沙發上，雖後來才發現裡面其實還穿著一件黑色三角小褲，但火辣的坐姿還是吸引超過43萬人按讚。

今天恰逢Jessi 32歲生日，她也特別穿上貼身的運動服，在IG上發文感謝粉絲及廠商們多年來的支持與祝福，凹凸有致的身材曲線令粉絲們直呼「身材太好了」。