美國34歲知名創作女歌手「女神卡卡」(Lady Gaga)，近期受到新冠肺炎疫情影響幾乎都待在家中，但她也不忘透過社群平台與粉絲們互動。近日她在IG上曬出在家中的「私服穿搭」，大展火辣好身材吸引網友的目光。

女神卡卡出道多年，始終以誇張又前衛的造型引領潮流，並陸續創作《Just Dance》、《Poker Face》、《Bad Romance》、《Telephone》、《Born This Way》、《Rain on Me》等多首經典夯歌，多次在葛萊美獎、全美音樂獎、全英音樂獎、MTV音樂錄影帶大獎、世界音樂獎等音樂大賞中獲得獎項，一連刷新多項記錄，加上積極參與公益活動與慈善事業，讓她成為近10年最有影響力的人物之一。

近日因新冠肺炎疫情持續在美國各地爆發，女神卡卡也不忘以自身的影響力多次在IG呼籲大眾避免外出，保持健康安全，同時在IG上貼出性感的居家服。只見她臉上沒有一絲妝容，穿著米色吊帶上衣搭配藕粉色運動褲，由上往下的拍攝角度，隱約秀出火辣的事業線，吸引超過141萬人按讚。

女神卡卡不久前也曾在IG上曬出單曲《911》的幕後花絮短片，雖全程都以黑白濾鏡處理，但火辣的造型依然十分吸睛。