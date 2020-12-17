34歲大陸女星楊冪以高顏值和逆天長腿走紅，縱使育有一女「小糯米」依舊維持住前凸後翹好身材，靠著超強的時尚品味穩坐辣媽女神地位。楊冪近日以英倫偵探風的雅痞造型拍攝新雜誌，短髮造型一曝光又掀起一陣熱議。

楊冪近日登上《時裝LOFFICIEL 》雜誌成為1月刊封面人物，在最新偵探風大片中，她挑戰復古俏麗的少年短髮造型，搭配上酒紅色高帽子、黑大衣、煙斗等一系列英倫風單品，在復古色調呈現下，摩登感十足，給人又美又古靈精怪的視覺感受。

楊冪身穿復古精緻的裙裝及黑絲襪秀出纖細的長腿曲線。（圖／摘自微博@时装LOFFICIEL）

楊冪身穿黑絲襪秀出纖細的長腿曲線，除了復古精緻的裙裝穿搭，也換上絲綢感西裝，營造出不同以往的帥氣感，大膽造型一曝光果真成功吸引眾人目光，粉絲們看了紛紛留言大讚：「我冪什麼都可以駕馭」、「不愧是時尚感滿分的冪姐」、「神探冪冪子上線」、「恭喜楊冪五登時裝」等。

楊冪近日登上《時裝LOFFICIEL 》雜誌成為1月刊封面人物。（圖／摘自微博@时装LOFFICIEL）

楊冪在專訪中表示，「我對許多事都有新鮮感，好奇是心底最肆無忌憚的慾望，總是步履不停，皆因還有很多事情可以做。」楊冪從童星出道，多年後晉升戲劇女神，近期也登上辯論綜藝節目《奇葩說》，展現全方位形象。