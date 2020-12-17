29歲大陸女星鄭爽因出演電視劇《一起來看流星雨》、《微微一笑很傾城》走紅，靠清純高顏值、自然演技晉升廣大粉絲心中的初戀女神。鄭爽近日換上花仙子造型拍攝雜誌封面，以強大時尚力驚艷眾人。

鄭爽近日登上《瑞麗服飾美容》雜誌，搶先拍攝2021年1月開年刊封面大片，照片中，她穿上Prada黑色抹胸裙化身遊戲人間的花間仙女，頭戴少女感十足的珍珠髮箍，時不時低頭沉思，更淡淡回頭朝鏡頭放電，畫面美麗動人，別有一番春日的愜意氛圍。

鄭爽穿上Prada黑色抹胸裙化身遊戲人間的花間仙女。（圖／摘自微博@瑞丽服饰美容）

鄭爽身穿黑色大衣，領口處大膽開了一半，讓白皙的鎖骨線一覽無遺，下半身的短裙更拼接上黑色薄紗，讓整雙美腿呈現透視效果，粉絲們看了紛紛激動回應：「每一張都好看臉蛋身材絕了」、「氛圍感好貴氣」、「鄭爽是人間大小姐」、「是名門高貴冷豔的大小姐沒錯了」、「每一張都戳中我的審美」等。

鄭爽身穿黑色大衣，領口處大膽開了一半，讓白皙的鎖骨線一覽無遺。（圖／摘自微博@瑞丽服饰美容）

鄭爽畢業於北京電影學院表演學院，出道多年後坐穩戲劇女神地位，曾在2012年憑個人首部電影《畫壁》獲得香港電影導演協會年度新演員金獎和第31屆香港電影金像獎最佳新人獎提名，更被封為「華語電影近10年來大螢幕上最美的仙女」。