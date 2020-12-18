台灣女星吳姍儒是兩屆金鐘獎最佳節目主持得主，她日前受邀成為「2020 TED X NeiHu 大會」演講者，大方分享自己在後疫情時代該透過何種思維，讓自己持續朝成功邁進。會中，吳姍儒配戴伯爵Possession系列珠寶及Limelight Gala系列腕錶，搭配一席桃粉色套裝，展現成功輕世代女性充滿活力的果敢樣貌。

吳姍儒在主持工作上表現亮眼，今年更推出首本散文作品《我的存在本來就值得青睞》後，一舉躍升暢銷作家，同時還入選了誠品2020十大華文文學作家。一連串在事業上的成功挑戰，造就她成為當前演藝世代裡最受看好的全方位藝人。

吳姍儒在主持工作上表現亮眼，今年更推出首本散文作品《我的存在本來就值得青睞》。（圖／品牌提供）

吳姍儒憑藉著事業上的成就和樂於挑戰自己能力的特質，受邀成為「2020 TED X NeiHu」大會的演講者之一，並以主題《一起，就很無敵》倡言在後疫情時代下，該如何透過與他人或自己的合作，創造無敵且非凡的自己。

吳姍儒受邀成為「2020 TED X NeiHu」大會的演講者。（圖／品牌提供）

而一身桃粉色套裝的她，除了配戴上同樣能彰顯自我風格和時尚特質的Possession系列珠寶作品外，還搭配了一只Limelight Gala系列高級珠寶鑽石腕錶，並無懼陳俗地混搭了玫瑰金與白K金作品，展現撞色之美，也體現具獨立自主性格的成功輕世代女性對於時尚美學的新解讀。