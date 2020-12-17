台灣女星蔡詩芸近日出席運動品牌活動，身穿布魯克林籃網隊隊服耍辣，讓充滿性感魅力的她更增添傲氣，展現不受侷限的自信新態度，因台灣防疫有成受到國際認同，NBA 新賽季前的唯一實體宣傳，就由 QORE x NBALAB 首波聯名在台上市舉行記者會。
蔡詩芸表示平常喜歡運動，運動時的穿搭也一定要時尚亮眼！蔡詩芸說：「我相信每個人都有自己表達支持球隊的方式，今天選擇布魯克林籃網隊款式，QORE來自紐約街頭，吸收了很多美國東岸的文化、創意，打破傳統創新，設計出時髦的女生球隊服飾，符合女生的版型，更能突顯女性運動風魅力。」
一直以來女生在NBA球迷服飾的挑選上相當有限，因此設計靈感從基本款出發，結合每球隊的代表色做出搭配，推出獨創剪裁的設計。結合機能性質，QORE 選擇在國際上有口皆碑的台灣機能布廠，開發專給 QORE 使用的面料，包含環保透氣的面料，還有由樺木所提煉的莫代爾（Modal）纖維，使衣服更舒適柔軟。
首波系列和 NBA 所屬之新興創意平台 NBALAB 聯名，創作出一系列色彩繽紛︑活力自我的Perfectly Oversized Team Hoodie 長版帽Tee、Everyday Team Jacket 連帽夾克、Cozy Team Crop 短版長袖以及Team Windbreaker 復古風衣外套︒
QORE 於2018年在世界流行之都紐約創立，歷經長達三年的籌備終於問世，專為女性打造時尚前衛及機能舒適的服裝，結合大膽創新設計並不失運動機能的特性，是團隊與設計師所接觸的最大挑戰，希望讓女生們也可以用自己的方式展現對賽事的熱情，以獨特的方式開創全新思維。
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