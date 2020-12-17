H&M與葛萊美獎得主牙買加雷鬼音樂歌手Koffee攜手合作，透過全新假日系列傳遞更美好的明天。最新形象廣告以詩詞形式闡述故事，寓意新的一年將比2020年更好，保持希望及自信展望未來，歌手Koffee說：「我想透過音樂使世界變得更美好，而我也相信音樂可以帶來正面的影響。這首詩詞以新的一年為主題，充滿感染力的字句將與大家一起憧憬未來。」

女裝系列涵蓋從休閒服到派對造型等現代女性時尚中，在穩固的基礎上更進一步邁向更永續的時尚未來：柔軟舒適針織品、閃閃發光亮片，精緻提花及方格襯衫外套—從復古時裝輪廓到摩登時尚風格一應俱全。

重點單品囊括採用由再生聚酯纖維混紡製成的針織上衣及休閒針織褲、絞花針織羊毛衫、耀眼的亮片連身裙與提花連身裙。淡米色搭配長版針織外套及高領羊毛衫，或者搭配節慶感濃厚的格紋外套，華麗而輕鬆。整個系列歌頌女性多樣化的魅力，並以輕鬆隨意的多種混搭風格展現獨有的時尚氣息。

重點單品囊括採用由再生聚酯纖維混紡製成的針織上衣及休閒針織褲、絞花針織羊毛衫、耀眼的亮片連身裙與提花連身裙。（圖／品牌提供）

男裝系列則以溫文爾雅為主，淺米色休閒服舒適不失風格與西裝套裝剪裁修長，令人眼前一亮，顏色則採用大地色系及墨黑色。仿皮襯衫式外套、柔軟麂皮襯衫外套與經典剪裁灰色大衣更是值得矚目的單品。