俄羅斯34歲「網壇女神」莎拉波娃(Maria Sharapova)，18日於社群平台上公開宣布與英國男友正式訂婚，並曬出一系列甜蜜合照，羨煞旁人。而不久前她為品牌所拍攝的性感寫真也ㄧ併被挖出，吸引網友熱烈討論。

莎拉波娃17歲時，因打敗世界球后小威廉絲(Serena Williams)而ㄧ戰成名，加上她擁有精緻五官、188cm高䠷身材，ㄧ站上比賽會場立即成為全場矚目的焦點，出道時便有「天才美少女」、「網壇性感女神」的美譽，後來更陸續拿下溫網、法網、澳網、美網等5座大滿貫冠軍，事業及人氣衝向天際。

但莎拉波娃也因為肩傷問題無預警在今年2月宣布引退，並轉往娛樂圈發展，她也時常透過IG與粉絲們分享近况。未料，18日突然公開多張與英國富商男友吉爾克斯(Alexander gilkes)的訂婚合照，貼文中更甜蜜表示「其實我早在第一次見面時就想說”我願意”」，吸引超過22萬人按讚，粉絲們也紛紛送上祝福。

另外，莎拉波娃多日前為健身品牌「BALA」所拍攝的形象辣照也在IG上公開，只見她穿著淺藍色的兩截式泳裝，開心的躺在座椅上享受陽光，同時秀出結實的纖腰及超長美腿，復古的裝扮與火辣的曲線，令網友看得直呼「身材真好」。